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Газета.ру

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CBS показал кадры разрушений на военных базах США после ударов Ирана

CBS показал кадры разрушений на военных базах США после ударов Ирана

Телеканал CBS показал фотографии, на которых запечатлены разрушения на американских военных базах в Саудовской Аравии и Кувейте после ударов со стороны Ирана.

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