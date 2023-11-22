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Америка готовится к Деню Благодарения: История, традиции и происхождение праздника

День Благодарения — культурный праздник, символизирующий мир. Американцы начали готовить меню на День Благодарения несколько недель назад, при этом необходимые индейки и ингредиенты для начинки, вероятно, уже закуплены к празднику, который в этом году отмечается в четверг, 23 ноября.

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