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«Дипфейк с врио главы Курской области, раздающим оружие»: 2 одинаковых видео с абсолютно разными словами. ЦИПСО с нейросетью пытаются создать панику в России

«Дипфейк с врио главы Курской области, раздающим оружие»: 2 одинаковых видео с абсолютно разными словами. ЦИПСО с нейросетью пытаются создать панику в России

Сегодня, прежде чем поверить в увиденное и услышанное в Сети, надо всё это проверить и перепроверить.

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