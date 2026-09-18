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Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в 1,6 раза

Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в 1,6 раза

Ставка экспортной пошлины на пшеницу снизится в 1,6 раза, на кукурузу — с 617,5 до 158,4 рубля за тонну, пошлина на ячмень останется нулевой.

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