Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Сергей Жуков объяснил отказ от фразы «руки вверх» на концертах

Сергей Жуков объяснил отказ от фразы «руки вверх» на концертах

Сергей Жуков рассказал, почему артисты 90-х отказались от фразы «руки вверх» на концертах. Группа «Руки Вверх!», основанная в 1996 году, отметила 30-летие в 2026 году и продолжает собирать полные залы, доказывая свой успех не наградами, а аншлагами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии