Сергей Жуков объяснил отказ от фразы «руки вверх» на концертах

Сергей Жуков рассказал, почему артисты 90-х отказались от фразы «руки вверх» на концертах. Группа «Руки Вверх!», основанная в 1996 году, отметила 30-летие в 2026 году и продолжает собирать полные залы, доказывая свой успех не наградами, а аншлагами.