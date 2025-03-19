В Омске учеников четырех школ полностью перевели на дистанционку из-за массового заражения детей. Дома сидят и воспитанники более ста групп детских садов.
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В Омске учеников четырех школ полностью перевели на дистанционку из-за массового заражения детей. Дома сидят и воспитанники более ста групп детских садов.