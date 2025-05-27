Юристы из Петербурга поддержали поездку курских спортсменов на проект «Вместе сильнее»

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Группа юных спортсменов и тренеров из Курской области, Луганской Народной Республики и Мариуполя отправилась в Санкт-Петербург для участия в социальном проекте «Вместе сильнее».