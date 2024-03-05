Закончить как надо

Материал опубликован в №2 газеты "Культура" за 2024 год Когда в первые дни марта 2022 года одна знакомая спросила меня, сколько еще «будет продолжаться все это на Украине», я ответил (как мне тогда показалось — с весомым временным запасом): — Наверное, до конца апреля.