Закончить как надо

Материал опубликован в №2 газеты "Культура" за 2024 год Когда в первые дни марта 2022 года одна знакомая спросила меня, сколько еще «будет продолжаться все это на Украине», я ответил (как мне тогда показалось — с весомым временным запасом): — Наверное, до конца апреля.
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