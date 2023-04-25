Женщина в зеленой куртке бесследно исчезла в Приморье

В Приморье объявлены поиски 62-летней Людмилы Соколовой из Уссурийска. 22 апреля 2023 года женщина ушла из дома по улице Муравьева, 88, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".