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Женщина в зеленой куртке бесследно исчезла в Приморье

Женщина в зеленой куртке бесследно исчезла в Приморье

В Приморье объявлены поиски 62-летней Людмилы Соколовой из Уссурийска. 22 апреля 2023 года женщина ушла из дома по улице Муравьева, 88, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".

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