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Экспертная инструкция: два легальных способа слить бензин из бака

Экспертная инструкция: два легальных способа слить бензин из бака

Создание личного запаса топлива — это не паранойя, а разумная привычка опытных водителей. Она помогает не зависеть от сомнительных заправок и решает проблему с горючим для садовой, строительной или водной техники.

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