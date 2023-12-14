Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Это поможет сохранить здоровье столичным жителям Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о продлении проекта проактивного диспансерного наблюдения за жителями города, страдающими хронической сердечной недостаточностью, до 2024 года.
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