🧑🏫 Какие выплаты получают молодые учителя в Крыму Начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова сообщила, что для молодых специалистов предусмотрены выплаты из республиканского бюджета — 5,7 тысячи рублей.
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