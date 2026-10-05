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test mazurok

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🧑‍🏫 Какие выплаты получают молодые учителя в Крыму Начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова сообщила, что для молодых специалистов предусмотрены выплаты из республиканского бюджета — 5,7 тысячи рублей.

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