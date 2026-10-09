«Соло героев: Алёнка, Кощей, Морок»: вышел музыкальный альбом по мотивам «Сказочного патруля»

9 октября компания «Ноль плюс медиа», которая входит в медиахолдинг «Цифровое Телевидение», представила музыкальный альбом «Соло героев: Алёнка, Кощей, Морок».
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