Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Хрипунов
    Надо собираться в месте в любом городе, селе и давать отпор таким уродам бандитским, иначе, что выходит, наши ребята ...В Уренгое появила...
  • Олег Сорин
    Американы красавцы, захотели России по зубам настучать, нашли дурачков по соседству, снабдили их оружием и информацие...The New York Time...
  • Олег Сорин
    А вот пиндосам насрать. Они руками укранивцев херачат по России и не сомневаются...The New York Time...

Калитка захлопнулась: За мигрантов взялся лично Путин – создана новая Спецслужба

Калитка захлопнулась: За мигрантов взялся лично Путин – создана новая Спецслужба

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чак
Закрыть въезд чуркам и рассматривать просьбу о въезде по письменной просьбе.
Ответить
9 час.
Boris Borisov
А ЧТО удалось во внутренней политике &quot;за что взялся лично Путин&quot;?! Помнится все его указы или спускались на тормозах или вовсе игнорировались. Так же и с этим будет! Всякие закончики и рекомендации уже не помогут . Нужна железная рука для решения мигрантской проблемы. У Путина такой руки -НЕТ ! Увы !!!
Ответить
8 час.
m
mihail
Да эти суки черно... выкупят все службы! А наши РУКАМИводители этих вновь созданных служб уже теснятся в очереди за подачками от мигрантов?!
Ответить
2 час.
наверх