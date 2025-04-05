Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
Калитка захлопнулась: За мигрантов взялся лично Путин – создана новая Спецслужба
Комментарии
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ч
чак
Закрыть въезд чуркам и рассматривать просьбу о въезде по письменной просьбе.
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9 час.
Boris Borisov
А ЧТО удалось во внутренней политике "за что взялся лично Путин"?! Помнится все его указы или спускались на тормозах или вовсе игнорировались. Так же и с этим будет! Всякие закончики и рекомендации уже не помогут . Нужна железная рука для решения мигрантской проблемы. У Путина такой руки -НЕТ ! Увы !!!
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8 час.
m
mihail
Да эти суки черно... выкупят все службы! А наши РУКАМИводители этих вновь созданных служб уже теснятся в очереди за подачками от мигрантов?!
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2 час.
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