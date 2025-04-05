Калитка захлопнулась: За мигрантов взялся лично Путин – создана новая Спецслужба

Boris Borisov

А ЧТО удалось во внутренней политике "за что взялся лично Путин"?! Помнится все его указы или спускались на тормозах или вовсе игнорировались. Так же и с этим будет! Всякие закончики и рекомендации уже не помогут . Нужна железная рука для решения мигрантской проблемы. У Путина такой руки -НЕТ ! Увы !!!