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Наш конвой потерял ориентир в Пустоши

Наш конвой потерял ориентир в Пустоши

Глава 1. Дорога, которой не существовало В Пустоши нельзя было доверять четырём вещам: компасу, радиоприёмнику, человеку, который утверждал, что знает дорогу, и собственным глазам.

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