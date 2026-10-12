Наш конвой потерял ориентир в Пустоши

Глава 1. Дорога, которой не существовало В Пустоши нельзя было доверять четырём вещам: компасу, радиоприёмнику, человеку, который утверждал, что знает дорогу, и собственным глазам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым