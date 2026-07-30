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Даниэль Кормье: «Если Царукян не подерется за титул следующим, могу представить, что Пимблетт и еще несколько парней могут быть в шорт-листе»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что Пэдди Пимблетт может подраться за титул чемпиона в легком весе, если Арман Царукян не получит шанс.

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