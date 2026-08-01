"Pure Case Of Vandalism": Trump Rages As DoJ Drops Reflecting Pool Case Against Former Olympian Update (1245ET): President Trump has not taken kindly to the DoJ dropping their case against the former Olympian for vandalizing the Reflecting Pool, exclaiming his displeasure in a post on X: I disagree 100% with Jeanine Pirro, the U.
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