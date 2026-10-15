Финские турэксперты ищут участника аромасессии на островах Турку с бюджетом 2000 евро. Избранный специалист должен оценить запахи архипелага в мае или июне 2027 года и составить отчет, чтобы повысить интерес туристов к региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОА Мигрантов на горо...
- В Германии учатся...
- Переговоры? США п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым