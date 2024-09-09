Экипажи 2С9 «Нона-С» уничтожили в Курской области группу пехоты украинской армии

Боевая работа ведётся только в ночное время Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников ликвидировали группу пехоты украинской армии в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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