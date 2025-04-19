БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    И с БЭКами, и с БПЛА проворонили и ныне пытаемся догнать. И всё благодаря удачному подбору высших руководителей с "ос...Лёгкий безэкипажн...
  • Андрей Павлов
    "...нервная реакция власти следует именно на такие русские митинги...". Правильно. Власти этим озаботились еще в нача...Глупость или пред...
  • Гусаров Игорь
    Русские вперёд! Не спим. Иначе хана от мигрантов.Глупость или пред...

Служба и боевое применение ЗРК С-125 в годы «холодной войны»

Служба и боевое применение ЗРК С-125 в годы «холодной войны»

Первым советским массовым ЗРК средней дальности, обладающим возможностью менять огневую позицию, стал С-75 «Двина», серийное строительство которого началось в 1957 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх