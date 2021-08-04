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Excel — это не только программа, но и спорткар Lotus

Excel — это не только программа, но и спорткар Lotus

С программой Excel корпорации Microsoft знаком каждый офисный работник, а вот спорткар Lotus Excel гораздо менее известен, поскольку за период с 1982 по 1992 год разошелся по Европе скромным тиражом, едва перевалившим за 2 000 экземпляров! 1.

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