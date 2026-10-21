Лука Бресель объяснил в интервью, почему завоевание титула на Чемпионате мира по снукеру принесло ему скорее разочарование, чем радость, сообщает totallysnookered Лука Бресель (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Лука Бресель поделился тем, какой оказалась его жизнь после триумфа на Чемпионате мира по снукеру в 2023 году.