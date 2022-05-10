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В Rutube опровергли потерю исходного кода из-за атаки хакеров

В Rutube опровергли потерю исходного кода из-за атаки хакеров

Сайт столкнулся с самой мощной атакой с момента существования.фото: rutube.ru--> Исходный код российского онлайн-сервиса для хостинга и просмотра видео Rutube в результате мощнейшей кибератаки не был утерян, заявили в пресс-службе сервиса 10 мая.

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