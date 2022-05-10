В Rutube опровергли потерю исходного кода из-за атаки хакеров

Сайт столкнулся с самой мощной атакой с момента существования.фото: rutube.ru--> Исходный код российского онлайн-сервиса для хостинга и просмотра видео Rutube в результате мощнейшей кибератаки не был утерян, заявили в пресс-службе сервиса 10 мая.