Автомеханик Алиса Корнилова из Новосибирска стала героиней телешоу «Работяги»

Автомобилями Алиса Корнилова начала заниматься с 18 лет, сыграл интерес к работе первого мужа — молодой человек занимался перепродажей автотранспорта, а Алиса помогала ему в делах — вместе они перегоняли и ремонтировали машины.
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