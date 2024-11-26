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Вечерний Новосибирск

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Автомеханик Алиса Корнилова из Новосибирска стала героиней телешоу «Работяги»

Автомеханик Алиса Корнилова из Новосибирска стала героиней телешоу «Работяги»

Автомобилями Алиса Корнилова начала заниматься с 18 лет, сыграл интерес к работе первого мужа — молодой человек занимался перепродажей автотранспорта, а Алиса помогала ему в делах — вместе они перегоняли и ремонтировали машины.

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