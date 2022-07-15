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«Шутка людей?»: Борис Корчевников отреагировал на новость о своей смерти

«Шутка людей?»: Борис Корчевников отреагировал на новость о своей смерти

Ложная информация появилась в Сети.Ложная информация появилась в Сети.Телеведущий довольно спокойно относится к сплетням о себе, но буквально накануне он решил высказаться по поводу ложной информации о своей смерти, которая появилась в Сети.

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