«Шутка людей?»: Борис Корчевников отреагировал на новость о своей смерти

Ложная информация появилась в Сети.Ложная информация появилась в Сети.Телеведущий довольно спокойно относится к сплетням о себе, но буквально накануне он решил высказаться по поводу ложной информации о своей смерти, которая появилась в Сети.
Ложная информация появилась в Сети.Ложная информация появилась в Сети.Телеведущий довольно спокойно относится к сплетням о себе, но буквально накануне он решил высказаться по поводу ложной информации о своей смерти, которая появилась в Сети.
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