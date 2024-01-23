Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Фонда мира

Будапешт не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел канал М1.
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