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Разведчик Сыровой: Киев отправляет саперов на фронт вместо разминирования в тылу

Разведчик Сыровой: Киев отправляет саперов на фронт вместо разминирования в тылу

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой заявил ТАСС, что саперы, прошедшие украинскую программу по гуманитарному разминированию территорий в тылу, отправляются на передовую.

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