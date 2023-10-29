Разведчик Сыровой: Киев отправляет саперов на фронт вместо разминирования в тылу

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой заявил ТАСС, что саперы, прошедшие украинскую программу по гуманитарному разминированию территорий в тылу, отправляются на передовую.
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