Жителям Челябинска напомнили о штрафах за рыбалку в период нерестового запрета

В Челябинской области с 25 апреля устанавливается нерестовый запрет на рыбалку, который продлится до 5 июня на озере Улагач, Троицком и Южноуральском водохранилищах, а с 5 мая по 15 июня распространится на все прочие водоёмы региона.
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