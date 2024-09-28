Анализ странного белого вещества, найденного на китайских мумиях возрастом более 3 000 лет (бронзовый век), дал удивительный результат: это был сыр, самый древний из когда-либо обнаруженных, причем кефирного типа

Анализ странного белого вещества, обнаруженного на китайской мумии более 3000 лет назад (бронзовый век), дал удивительные результаты: это самый старый из когда-либо обнаруженных сыров, принадлежащий к семейству кефирных сыров.
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