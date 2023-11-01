Daily Mirror: Шри-Ланка запустит бесплатную выдачу виз для граждан РФ 7 ноября

Руководство Шри-Ланки станет выдавать бесплатные визы гражданам России, скорей всего, с 7 ноября. Об этом газете The Daily Mirror заявил глава управления по развитию туризма республики (SLTDA) Приантха Фернандо.
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