На 15 июля в России бушевало порядка 300 крупных пожаров. Все прекрасно осознают, что причина не только в жаре и человеческой халатности.
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На 15 июля в России бушевало порядка 300 крупных пожаров. Все прекрасно осознают, что причина не только в жаре и человеческой халатности.