Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"

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Boris Nevzorov

План разобщения общества и в конечном счёте развал государства на отдельные княжества и превращения России в колониальный придаток Запада, бесспорно существует и ,к сожалению, претворяется в жизнь.Было бы наивно думать, что эти акулы оставят. нас в покое, особенно англичанка, которая лжет. Но реализовать этот зверский план без слабо% 5 колонны не реально, поэтому они подбирают людей значимых, которые а силу своего служебного положения могут реально оказать помощь. К сожалению, слабым звеном оказалась ГОСДУМА, Два примера. Глава фракции ЕР в Госдуме г-н ВАСИЛЬЕВ откровенно поведал, что специалистов из аулов и бандитов из городов Центральной Азии завезли к нам для исправления, ТК местные феодалы с ними не справляются. И совсем свежий пример. Зам. Комитета ГД ЗАСУХИН., который повинен в открытии границы для мигрантов, замутил в ДУМЕ сопротивление против якобы претеснения золотым индюкам, которые для них несут яйца. А намедни по ЦТ выступил с призывом закончить СВО, ТК мы проигрываем, чем вызвал бурю оваций с той стороны. Это уже не игра в мигрантов, это уже предательство и пособничество врагу во время войны ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ОТЕЦ НАРОДОВ? НАДО ОЧИЩАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИ! Вот эти выродки и есть основа помощи КОЛОНИЗАТОРАМ.