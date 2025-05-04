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Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"

Депутат Матвеев: "Мигрантов завозят так, словно есть некий план. Придётся снимать войска с фронта"

На недавнем заседании коллегии МВД президенту докладывали о катастрофической ситуации с кадрами в полиции, обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

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Комментарии
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С
Станислава
Да, есть план уничтожение Русского народа. А не боятся эти либерпроститутки, что и их тоже будут мастурбеки уничтожать? Доведут русских до бунта.
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15 час.
АС
Александр Сысоев
А почему &quot;словно есть некий план&quot;? Он есть несомненно, и вне всякого сомнения, генеральные разработчики этого плана - британцы.
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11 час.
BN
Boris Nevzorov
План разобщения общества и в конечном счёте развал государства на отдельные княжества и превращения России в колониальный придаток Запада, бесспорно существует и ,к сожалению, претворяется в жизнь.Было бы наивно думать, что эти акулы оставят. нас в покое, особенно англичанка, которая лжет. Но реализовать этот зверский план без слабо% 5 колонны не реально, поэтому они подбирают людей значимых, которые а силу своего служебного положения могут реально оказать помощь. К сожалению, слабым звеном оказалась ГОСДУМА, Два примера. Глава фракции ЕР в Госдуме г-н ВАСИЛЬЕВ откровенно поведал, что специалистов из аулов и бандитов из городов Центральной Азии завезли к нам для исправления, ТК местные феодалы с ними не справляются. И совсем свежий пример. Зам. Комитета ГД ЗАСУХИН., который повинен в открытии границы для мигрантов, замутил в ДУМЕ сопротивление против якобы претеснения золотым индюкам, которые для них несут яйца. А намедни по ЦТ выступил с призывом закончить СВО, ТК мы проигрываем, чем вызвал бурю оваций с той стороны. Это уже не игра в мигрантов, это уже предательство и пособничество врагу во время войны ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ОТЕЦ НАРОДОВ? НАДО ОЧИЩАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИ! Вот эти выродки и есть основа помощи КОЛОНИЗАТОРАМ.
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6 час.
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