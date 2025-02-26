Вильфанд: Холодное начало весны ожидается на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири

Политика как она есть

Морозная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы прогнозируется на Урале и в Сибири. Холодно и в некоторых регионах Дальнего Востока, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.