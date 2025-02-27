Ричард Гэрриотт обратился к Larian Studios, и фанаты уже хотят увидеть новую Ultima от авторов Baldur's Gate 3Вчера Ричард Гэрриотт, легенда видеоигр и создатель серии Ultima, отправил короткое, но интригующее сообщение на X, обратившись к Larian Studios: “Larian Studios, давай поговорим”.