Ричард Гэрриотт обратился к Larian Studios, и фанаты уже хотят увидеть новую Ultima от авторов Baldur's Gate 3Вчера Ричард Гэрриотт, легенда видеоигр и создатель серии Ultima, отправил короткое, но интригующее сообщение на X, обратившись к Larian Studios: “Larian Studios, давай поговорим”.
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