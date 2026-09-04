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Токудзи Унно посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания

Токудзи Унно посмертно получил премию Шнобеля за изучение процесса сморкания

Японский ученый Токудзи Унно посмертно получил Шнобелевскую премию по медицине за исследование процесса сморкания.

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