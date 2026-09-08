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Клычков намекнул на «мусорную диверсию» перед выборами

Клычков намекнул на «мусорную диверсию» перед выборами

Глава Орловской области оценил мусорную обстановку в регионе. По его словам, ситуация мягче не стала.

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