🔥 С Днём Победы! В этом году со дня Победы в Великой Отечественной войне исполнилось ровно 79 лет. А Крым в этот день отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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🔥 С Днём Победы! В этом году со дня Победы в Великой Отечественной войне исполнилось ровно 79 лет. А Крым в этот день отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.