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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бетербиев согласен на реванш с Биволом через полгода: «Не раньше. И если власти Саудовской Аравии этого захотят»

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее, чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

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