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Закулисье Клары Лучко: месть Пырьева, громкий роман с Лукьяновым и тайны «женщины с сияющими глазами»

Закулисье Клары Лучко: месть Пырьева, громкий роман с Лукьяновым и тайны «женщины с сияющими глазами»

Для советского зрителя Клара Лучко была воплощением тепла, искрящейся радости и невероятной женственности.

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