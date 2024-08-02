Фасад молодежного центра на Одоевском шоссе Тулы отремонтирован на 30%

В ходе рабочего совещания, прошедшего 1 августа, глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход капитального ремонта здания молодежного центра, расположенного на Одоевском шоссе областного центра.
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