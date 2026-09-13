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Премьер Украины назвал предстоящую зиму испытанием для страны

Премьер Украины назвал предстоящую зиму испытанием для страны

Zuma/TASS Предстоящая зима станет серьезным испытанием для Украины. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр страны Сергей Корецкий.

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