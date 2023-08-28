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Директор лиги Саудовской Аравии об участии в европейской ЛЧ: «Любые улучшения нашего чемпионата приветствуются»

Директор лиги Саудовской Аравии об участии в европейской ЛЧ: «Любые улучшения нашего чемпионата приветствуются»

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможность участия местного клуба в европейской Лиге чемпионов.

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