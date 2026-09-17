Аскольд Запашный вышел на работу после резкого ухудшения самочувствия

Дрессировщик Аскольд Запашный сообщил, что чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360», отметив, что не намерен активно обсуждать в прессе детали состояния своего здоровья.
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