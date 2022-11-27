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Кубок Дэвиса. Финал. Канада сыграет с Австралией

Канада сыграет с Австралией в финале Кубка Дэвиса. Кубок Дэвиса Малага, Испания 22 – 27 ноября 2022 Крытые корты, хард Финал Австралия – Канада 27 ноября, 15:00 по московскому времени.

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