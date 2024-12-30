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Аэропорт в Гренландии начнет обслуживать истребители из-за Трампа

Аэропорт в Гренландии начнет обслуживать истребители из-за Трампа

Дания приняла решение выделить дополнительные средства для обороны Гренландии на фоне заявлений избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о важности контроля над островом и владения им.

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