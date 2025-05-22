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Коэффициент «3» геометрической прогрессии этнопреступности

Из года в год этнопреступность в стране растёт в геометрической прогрессии с коэффициентом «3»! Только недавно в материале «"Крокус" будет возвращаться» вновь повторял, что этнопреступность растёт как на дрожжах, в три раза (!) каждый год, а органы государственной власти на это почти никак не реагируют, предпочитают забалтывать критичность ситуации.

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