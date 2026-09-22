SPY being lil weaker then the QQQ E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! dr_mr I assume its going to retest the bottom of the TPO range but htat iw worse case scenario as it doens seem to pull back but really slowly nothing major no panic selling so just an orderly pull back still tiny bit weaker then NQ1! .
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