Valve: в декабре в Steam увеличилось число русскоязычных пользователей

Компания Valve опубликовала декабрьскую статистику по используемому пользователями Steam «железу». По итогам декабря, русский язык занял третье место среди используемых в Steam с долей 10,18%, показав рост 0,63%.
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