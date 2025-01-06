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Политика как она есть

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Valve: в декабре в Steam увеличилось число русскоязычных пользователей

Valve: в декабре в Steam увеличилось число русскоязычных пользователей

Компания Valve опубликовала декабрьскую статистику по используемому пользователями Steam «железу». По итогам декабря, русский язык занял третье место среди используемых в Steam с долей 10,18%, показав рост 0,63%.

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