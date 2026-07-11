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Русская весна

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Резолюцию на запрет членства в ЕС Украины внесли на рассмотрение в парламент Польши

Резолюцию на запрет членства в ЕС Украины внесли на рассмотрение в парламент Польши

Резолюцию на запрет членства в ЕС Украины внесли на рассмотрение в парламент Польши. Резолюцию внесла партия «Право и справедливость».

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Чё прозрели что ли? Как &quot;утки на пятые сутки&quot;! Вот бы остальная Гейропа проснулась тоже от летаргического сна. Но это вряд ли...
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4 н.