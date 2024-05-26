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Ученые пытаются выяснить, почему мозг современного человека намного меньше, чем у предков

Ученые пытаются выяснить, почему мозг современного человека намного меньше, чем у предков

Ученые пытаются выяснить, почему мозг современного человека намного меньше, чем у предков Максим МорозовМозг современного человека на 13 процентов меньше, чем у человека разумного, жившего 100 000 лет назад, утверждают ученые, но они не могут понять, почему.

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